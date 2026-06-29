Директор строительной организации в Саратове осуждён за сокрытие налогов

Следственные органы СК России по Саратовской области собрали достаточные доказательства для вынесения приговора директору строительной организации. Он признан виновным по части 2 статьи 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере.

В период с декабря 2024 по сентябрь 2025 года директор организации, имеющей недоимки по налогам, направлял контрагентам распорядительные письма об оплате товаров и услуг напрямую поставщикам, минуя расчётные счета компании. В результате было сокрыто более 14 млн рублей. На имущество фигуранта наложен арест на сумму 17 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС России по Саратовской области. Суд назначил наказание в виде штрафа 500 тыс. рублей. Ранее руководитель уже привлекался за аналогичное преступление с назначением судебного штрафа в 200 тыс. рублей. Приговор вступил в силу.