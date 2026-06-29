В Саратове директора коммерческой организации подозревают в невыплате зарплаты

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, подозреваемой в невыплате зарплаты сотруднику. С сентября 2022 года по май 2025 года руководитель полностью не выплачивала работнику заработную плату. Сумма задолженности составила не менее 700 тысяч рублей.

Следователи СК проводят следственные действия, устанавливают все обстоятельства и принимают меры для погашения долга. Следственное управление напоминает работодателям о строгом соблюдении трудового законодательства.

За полную невыплату заработной платы предусмотрена уголовная ответственность.