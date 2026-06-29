Более 12,4 тысячи саратовцев официально трудоустроены с начала года

В министерстве труда и социальной защиты Саратовской области прошло заседание межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Мероприятие под председательством министра Дениса Давыдова собрало представителей исполнительной власти, надзорных органов, прокуратуры, профсоюзов и работодателей. Главная тема — итоги масштабной работы по выводу трудовых отношений из серой зоны: с начала года в регионе официально трудоустроено уже более 12,4 тысячи человек.

Основной прирост легализованных работников зафиксирован в сферах торговли и сельского хозяйства. Этому предшествовала серьёзная профилактическая работа: на муниципальном уровне обследовано 5055 хозяйствующих субъектов, проведено 413 заседаний рабочих групп, заслушаны 1935 работодателей. Параллельно участники комиссии активно информировали население — в СМИ опубликовали около 2,6 тысячи материалов о преимуществах легального трудоустройства и рисках теневой занятости.

Особое внимание уделили работе со студентами и школьниками — будущим участникам рынка труда. На заседании также представили успешные практики муниципальных рабочих групп, которые показали свою эффективность в борьбе с нарушениями. Власти намерены продолжать системный подход, чтобы каждый работник региона был защищён трудовым законодательством.