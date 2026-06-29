Промпроизводство в Саратовской области выросло на 5,5%

Индекс промышленного производства в Саратовской области в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,5%. Значительная положительная динамика отмечается по нескольким направлениям. Производство лекарственных средств и материалов для медицины и ветеринарии выросло в 2 раза. Производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) увеличилось на 64,5%. Производство одежды выросло на 62,8%.

Губернатор Роман Бусаргин подчеркнул важность этих показателей. «Стабильные показатели с положительной динамикой — важный индикатор состояния региональной экономики и работы профильного блока Правительства. В особой степени такой рост принципиален в стратегически важных высокотехнологичных отраслях», — отметил глава региона.

Рост промышленного производства свидетельствует о стабильной работе предприятий и эффективности мер государственной поддержки. Региональные власти продолжат работу по развитию экономики и привлечению инвестиций.