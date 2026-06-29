С начала года легализовано более 12,4 тысячи работников

В Саратовской области с начала года выведено «из тени» более 12,4 тысячи работников. Итоги работы по легализации занятости обсудили на заседании межведомственной комиссии под председательством министра труда Дениса Давыдова. В заседании участвовали представители надзорных органов, прокуратуры, профсоюзов и работодателей.

На муниципальном уровне обследовано 5055 хозяйствующих субъектов, проведено 413 заседаний рабочих групп, заслушано 1935 работодателей. Основная доля легализованных сотрудников приходится на торговлю и сельское хозяйство. Ведётся активная информационная работа: опубликовано около 2,6 тысячи материалов, студентов и школьников знакомят с нормами трудового законодательства.

Работа по выявлению нелегальной занятости продолжается. Легальный труд — это гарантии, пенсия и социальная защита. Задача — чтобы каждый работник был официально трудоустроен.