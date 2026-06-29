Промпроизводство в Саратовской области выросло на 5,5% в мае

Индекс промышленного производства в Саратовской области в мае 2026 года вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это подтверждает устойчивую динамику развития региональной экономики. Наибольший рост отмечен в трёх ключевых направлениях: производство лекарственных средств и материалов для медицины и ветеринарии увеличилось в два раза, выпуск готовых металлических изделий вырос на 64,5%, а производство одежды — на 62,8%.

Эти показатели свидетельствуют о серьёзном переломе в структуре промышленности региона. Особенно значимо, что рост обеспечили высокотехнологичные и стратегически важные отрасли. Увеличение объёмов лекарственного производства укрепляет безопасность и независимость региона в сфере здравоохранения. Рост металлообработки и швейного производства говорит о развитии внутреннего рынка и импортозамещения.

Губернатор Роман Бусаргин подчеркнул: «Стабильные показатели с положительной динамикой — важный индикатор состояния региональной экономики и работы профильного блока правительства. В особой степени такой рост принципиален в стратегически важных высокотехнологичных отраслях».