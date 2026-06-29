В Саратове нарушителей правил продажи алкоголя привлекут к ответственности

Министерство экономического развития области продолжает проверки соблюдения правил розничной продажи алкоголя. В ходе мониторинга в Саратове выявлены нарушения по адресам: улица Пономарева, 10/15; улица Советская, 86/70; улица Алексеевская, 7/15. Установлены факты отпуска пива в розлив в объектах, расположенных в многоквартирных домах. Это прямое нарушение установленных требований. Продажа алкоголя в жилых зданиях запрещена законом.

По выявленным фактам нарушители уже вызваны для составления протоколов об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ. Эта статья предусматривает штрафы для должностных и юридических лиц. Работа по выявлению и пресечению подобных нарушений ведётся на системной основе. Все обращения граждан отрабатываются в оперативном режиме, в том числе поступающие через систему мониторинга социальных сетей «Инцидент-менеджмент».

Министерство напоминает: продажа алкоголя в многоквартирных домах (за исключением некоторых случаев) запрещена. Если вы стали свидетелем нарушения, сообщите об этом в профильное ведомство. Борьба с незаконной торговлей продолжается.