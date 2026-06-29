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НовостиОбщество29 июня 2026 15:19

Дом работников искусств подарил школьникам яркие летние каникулы

Летняя творческая лаборатория объединила более 300 школьников
Источник:kp.ru

В Саратовской области подводят итоги работы летних культурно-оздоровительных площадок. Одной из них стала творческая лаборатория Дома работников искусств, завершившая работу 29 июня. В течение месяца учреждение выступало как открытое пространство для развития, общения и творческого самовыражения школьников. Площадка работала для учащихся четырёх школ и лицеев, предложив насыщенную программу культурно-досуговых и образовательных мероприятий.

Дети попробовали себя в музыке, изобразительном творчестве, декоративно-прикладных практиках, участвовали в концертах, квизах, флешмобах, мастер-классах и акциях. Всего лабораторию посетили более 300 школьников. Директор Инна Десницкая отметила, что главная цель была — создать атмосферу поддержки и вдохновения.

Министр культуры Наталия Щелканова подчеркнула, что организация творческого летнего отдыха — приоритетное направление. Учреждения культуры становятся точками притяжения, где дети могут раскрыть таланты и получить новые знания. Министерство продолжит создавать площадки для гармоничного развития личности.