Градостроительный совет поддержал изменения нормативов проектирования

Градостроительный совет области поддержал изменение нормативов градостроительного проектирования. Заседание прошло под руководством зампреда правительства Александра Стрелюхина с участием главного архитектора Анастасии Пузановой. Рассмотрен проект изменений в Региональные нормативы в части доступности объектов образования. Радиусы доступности до детских садов и школ приводятся в соответствие с федеральной нормой — 500 метров, в стеснённой застройке и труднодоступной местности — 800 метров.

Для территорий комплексного развития площадью от 100 тысяч кв.м вводится норма о бесплатном подвозе учащихся до школ на период реализации проекта. После завершения строительства все соцобъекты должны быть в нормативном радиусе доступности. Совет единогласно поддержал проект.

Изменения прошли оценку регулирующего воздействия. Далее проект направят в прокуратуру для правовой и антикоррупционной экспертизы.