В Парке покорителей космоса расскажут о собаках-космонавтах

2 июля в 12:00 в Парке покорителей космоса имени Гагарина пройдёт музейное мероприятие «Космические верные друзья», посвящённое собакам — первым покорителям космоса.

Гостей ждут лекция о первых космических путешественниках, викторина «Четвероногие космонавты» и показательные выступления собак с элементами дрессировки и задержания.

Также будет работать выставка немецких овчарок, а для самых маленьких — мастер-класс «Звездные собаки» по созданию аппликации. В рамках благотворительной акции «Верный друг» можно принести корм и лакомства для животных, которые передадут в приют.