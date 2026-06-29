Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2026 15:17

В Парке покорителей космоса расскажут о собаках-космонавтах

«Космические верные друзья»: мероприятие в Парке Гагарина
Источник:kp.ru

2 июля в 12:00 в Парке покорителей космоса имени Гагарина пройдёт музейное мероприятие «Космические верные друзья», посвящённое собакам — первым покорителям космоса.

Гостей ждут лекция о первых космических путешественниках, викторина «Четвероногие космонавты» и показательные выступления собак с элементами дрессировки и задержания.

Также будет работать выставка немецких овчарок, а для самых маленьких — мастер-класс «Звездные собаки» по созданию аппликации. В рамках благотворительной акции «Верный друг» можно принести корм и лакомства для животных, которые передадут в приют.