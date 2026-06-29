В Балакове прошли пожарно-тактические учения в развлекательном центре

В Балакове сотрудники МЧС России провели пожарно-тактические учения в местном развлекательном центре. По легенде, из-за неисправности электропроводки и нарушения правил пожарной безопасности произошло загорание на первом этаже в зале караоке. Огонь распространился на 88 квадратных метрах, создалась угроза задымления. Представитель администрации клуба сообщил экстренным службам о наличии людей в здании.

Задача прибывших подразделений — эвакуация людей и тушение очага возгорания. Спасатели отработали действия при пожаре в здании с массовым пребыванием людей. Условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.

Такие учения проводятся регулярно для повышения готовности экстренных служб и отработки взаимодействия.