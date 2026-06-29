За выходные в Саратове две женщины пострадали при пожарах в банях

За минувшие выходные в Саратове в Волжском районе произошло два пожара в банях, в результате которых пострадали два человека. В первом случае 62-летняя хозяйка на улице Кооперативной заметила загорание в своей кирпичной бане. Женщина попыталась потушить огонь, но получила отравление продуктами горения и была госпитализирована. Площадь загорания составила 2 квадратных метра. Во втором случае на Малой Затонской 17-летняя девушка разжигала газовую печь в бане, допустила неосторожность, и на ней вспыхнула одежда. С ожогами она была доставлена в ожоговый центр. Деревянная баня площадью 12 квадратов сгорела полностью.

Специалисты МЧС России напоминают, что баня на участке — объект повышенного внимания. Необходимо следить за исправностью печей, дымоходов и электрооборудования, своевременно устранять трещины и щели. На полу должен быть предтопочный лист. Запрещается использовать для розжига горючие жидкости, а топить баню нужно только под присмотром. Также важно при планировании строительства соблюдать противопожарные разрывы между постройками и правильно выбирать место для бани.

С начала года в Саратовской области зарегистрировано 123 пожара в банях. МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности и не рисковать своей жизнью и здоровьем. В случае обнаружения возгорания немедленно звоните по номеру 101 или 112.