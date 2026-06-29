В Балашовском районе прошёл марафон «Земля спорта»

В Балашовском районе прошёл региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта». Четвёртый год подряд проект собирает на одной площадке жителей сельских территорий, для которых спорт стал неотъемлемой частью жизни. В ФОКе «Богатырь» села Речное встретились команды из 14 муниципальных районов области. Участники демонстрировали силу, ловкость и командный дух в пяти дисциплинах: семейные старты, волейбол, мини-футбол, силовой экстрим и выполнение нормативов ГТО.

Проект организован по инициативе Минсельхоза России в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Министр спорта области Александр Абросимов подчеркнул: «"Земля спорта" — это гораздо больше, чем просто соревнования. Это возможность объединить людей разных поколений, показать, что спорт доступен каждому. Именно такие проекты помогают укреплять традиции здорового образа жизни и открывают новые таланты».

По итогам напряжённой борьбы победителями стали: в семейной эстафете — семья Кислицыных (Романовский район), в многоборье ГТО — Даниил Хватов (Татищевский) и Лилия Синякина (Александрово-Гайский), в мини-футболе — Балашовский район, в волейболе — Татищевский, в силовом экстриме — Александр Полиенко (Балашовский) и Анастасия Фокова (Краснокутский). Сильнейшие представят регион на всероссийском этапе.