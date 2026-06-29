Саратовский коллектив «КрАсота» выступил на Всероссийской детской Фольклориаде

С 23 по 27 июня в Республике Башкортостан прошла III Всероссийская детская Фольклориада, приуроченная к Году единства народов России. Форум собрал более 1000 юных артистов из 78 регионов страны. В программе были концерты, мастер-классы и творческие встречи.

Саратовскую область представил фольклорный коллектив «КрАсота» Музыкально-эстетического лицея имени Шнитке. Выступление коллектива стало одним из ярких событий и получило тёплый приём публики.

Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Народное творчество — детям».