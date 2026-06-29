В Ртищево провели 6 тыс. исследований на новом рентген-аппарате

В поликлинике Ртищевской районной больницы за пять месяцев 2026 года провели около 6 тысяч исследований на современном цифровом рентгенодиагностическом комплексе. Оборудование оснащено двумя рабочими местами и поступило по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

Цифровой аппарат позволяет сохранять результаты на любом носителе, ускоряя постановку диагноза. «Процедура не требует подготовки от пациента. Благодаря информативности она особо значима для выявления заболеваний на ранних стадиях», — отметила и.о. главврача Оксана Цуцкова.

Программа модернизации, рассчитанная до 2025 года, по решению президента Владимира Путина продлена до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Медицина в Ртищево становится точнее и быстрее.