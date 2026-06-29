Балаковское предприятие планирует получить грант при поддержке Корпорации развития

В Корпорации развития Саратовской области продолжает работу Проектный офис инжиниринга и инноваций. Его задача — помогать промышленным компаниям региона находить государственную поддержку, участвовать в грантовых программах и выстраивать сотрудничество с крупными заказчиками. Министр инвестиционной политики Александр Марченко отметил, что офис создан для дополнительного финансирования разработок. Недавно состоялась встреча с ООО «Балаково Карбон Продакшн» — компания работает с 2007 года и выпускает углеродные волокна и композиты по собственной патентованной технологии.

Специалисты Корпорации подробно проконсультировали руководство предприятия о мерах поддержки Центра поддержки инжиниринга и инноваций (ЦПИИ). Эта структура помогает технологическим компаниям адаптировать продукцию под нужды крупных корпораций. Предприятие планирует подать заявку на получение гранта от ЦПИИ для реализации инвестиционного проекта.

Директор Корпорации развития Александр Храпугин подчеркнул, что организация окажет предприятию всю необходимую поддержку на всех этапах взаимодействия с Центром.