До 12 сентября принимают заявки на Национальную премию «Патриот»

С 12 июня открыт приём заявок на Национальную премию «Патриот». В Год единства народов России Роспатриотцентр Росмолодёжи приглашает неравнодушных граждан, некоммерческие организации и социально-ориентированный бизнес к участию в 15 номинациях — от инициатив в сфере культуры до лучших корпоративных проектов. Это реальная возможность получить поддержку проекта, рассказать о нём стране и стать обладателем почётной награды.

Финал премии состоится в ноябре в рамках Всероссийского патриотического форума, приуроченного ко Дню народного единства. Регистрация на платформе ФГАИС «Молодёжь России» открыта до 12 сентября.

Подробности и ссылка для подачи заявки доступны на сайте. Участие в премии — шанс не только получить признание, но и внести вклад в развитие патриотического движения в России.