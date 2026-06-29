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НовостиОбщество29 июня 2026 12:31

Саратовцы поделились опытом «Земского тренера» на совещании в Перми

Замминистра Мокрушин рассказал о привлечении молодых кадров
Источник:kp.ru

В рамках Суперфинала ПФО по баскетболу 3х3 в Перми состоялось совещание руководителей региональных органов исполнительной власти в сфере спорта. Участники обсудили развитие студенческого спорта, использование спортивной инфраструктуры образовательных организаций и концепцию Спартакиады вузов Приволжского федерального округа. Саратовскую область представил замминистра Андрей Мокрушин.

На встрече также рассмотрели реализацию проекта «Земский тренер». Мокрушин поделился практическим опытом привлечения молодых кадров в программу. Суперфинал стал не только спортивной площадкой, но и местом профессионального диалога и обмена опытом между регионами.

Проект реализуется под патронатом полпреда президента в ПФО Игоря Комарова.