Саратовцы поделились опытом «Земского тренера» на совещании в Перми

В рамках Суперфинала ПФО по баскетболу 3х3 в Перми состоялось совещание руководителей региональных органов исполнительной власти в сфере спорта. Участники обсудили развитие студенческого спорта, использование спортивной инфраструктуры образовательных организаций и концепцию Спартакиады вузов Приволжского федерального округа. Саратовскую область представил замминистра Андрей Мокрушин.

На встрече также рассмотрели реализацию проекта «Земский тренер». Мокрушин поделился практическим опытом привлечения молодых кадров в программу. Суперфинал стал не только спортивной площадкой, но и местом профессионального диалога и обмена опытом между регионами.

Проект реализуется под патронатом полпреда президента в ПФО Игоря Комарова.