Две семьи из Саратовской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Саратовская область готовится к яркому финалу всероссийского конкурса «Это у нас семейное» — в Мастерской управления «Сенеж» с 5 по 8 июля встретятся 330 семейных команд из 85 регионов страны. Нашу область представят две большие семьи: Воронины, Булычевы, Бестужевы, а также Лукьяновы, Кораблевы, Евтеевы и Сурковы — всего 16 человек от 5 до 86 лет. Они поборются за главный приз: 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а имена победителей станут известны в День семьи, любви и верности.

Торжественное открытие 5 июля посвятят Году единства народов России: гостей ждут красочное парад-шествие, хоровод в национальных костюмах и фестиваль «Гастрономическая Россия» с блюдами разных культур. А 6 и 7 июля семьи проверят на эрудицию, смекалку и, главное, на умение слышать друг друга. Организаторы подготовили задания, которые покажут, насколько слаженно дети и родители могут работать в одной команде.

8 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится заседание Наблюдательного совета и церемония награждения. Победители получат сертификаты на покупку жилья или ипотеку, а все 330 семей-финалистов отправятся в семейные путешествия. Всего от Саратовской области в конкурсе участвовали 2 284 семьи — это почти 8 тысяч человек, и проект, входящий в нацпроект «Семья», вновь доказал, что традиционные ценности объединяют поколения.