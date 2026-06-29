В Саратовской области начала работу горячая линия для абитуриентов

Фото: Минобразования Саратовской области

Старт приемной кампании в высшие и средние специальные учебные заведения стал предметом обсуждения на региональном правительственном совещании. Губернатор Роман Бусаргин отметил, что основной этап вступительных испытаний в области прошел успешно. Он выразил благодарность всем педагогам, участвовавшим в организации экзаменов. Также было отмечено увеличение интереса у саратовских выпускников к изучению математики, информатики, биологии и химии.

По мнению главы региона, этот рост интереса к точным и естественным наукам является позитивной тенденцией, поскольку они тесно связаны с востребованными профессиями в экономике области.

Обращаясь к представителям правительства и руководителям муниципалитетов, губернатор подчеркнул необходимость особого внимания уделить вопросам целевого обучения в рамках приемной кампании. Все возникающие у выпускников и их родителей вопросы должны решаться оперативно.

«Если абитуриент выбрал целевое обучение, мы должны позаботиться о том, чтобы процесс оформления документов прошел максимально гладко. Этот аспект требует первоочередного внимания. На период приемной кампании необходимо организовать работу горячей линии для предоставления консультаций по всем интересующим вопросам. Я ожидаю подобного подхода и от глав районов, которые несут прямую ответственность за привлечение квалифицированных кадров на свои территории», — подчеркнул губернатор.

Приемная кампания в образовательные учреждения набирает обороты. В этом году колледжи и техникумы предлагают 167 специальностей, а вузы — 500 направлений бакалавриата, специалитета и магистратуры.

С этого года выпускники, поступающие в колледжи по целевому договору, получают преимущество при зачислении, независимо от среднего балла аттестата. Для студентов педагогических специальностей, заключивших договор по востребованным направлениям, предусмотрены дополнительные стипендии: 10 тысяч рублей в месяц для студентов вузов и 7 тысяч рублей для учащихся колледжей и техникумов.

По поручению губернатора Романа Бусаргина в регионе действует горячая линия по вопросам целевого обучения: 8 (8452) 49-19-53 (по будням с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 13:48). Это позволит абитуриентам и родителям получить исчерпывающую информацию.

На портале «Работа России» работодатели разместили более 1,1 тысячи предложений о целевом обучении, что открывает дополнительные возможности для абитуриентов, гарантируя трудоустройство после получения образования. Актуальный перечень предложений доступен по ссылке: https://trudvsem.ru/target-education/search. По вопросам работы портала можно обращаться по телефону 8-800-775-76-25.