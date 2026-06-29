СГТУ выиграл грант на реализацию продвинутой образовательной программы «ТОП-ИТ «ПРО»

Фото: СГТУ

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. вошел в число победителей второго конкурсного отбора по предоставлению грантов на подготовку продвинутых ИТ-специалистов. Его организаторами выступают Минцифры России и Аналитический центр при Правительстве РФ.

В трек вошли 8 российских университетов, выпускники которых смогут проектировать и развивать сложные ИТ-системы, занимать позиции мидл- и сеньор-разработчиков, а также руководить командами разработки.

Наряду с саратовским Политехом победителями стали признанные флагманы отечественного образования – Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Университет Иннополис, Московский физико-технический институт и другие.

Напомним, что в прошлом году СГТУ получил первый грант в размере 200 млн и стал единственным вузом региона, реализующим образовательную программу «ТОП-ИТ» в рамках направления «Информационные системы и технологии» на базе Института прикладных информационных технологий и коммуникаций.

Победа в грантовом конкурсе этого года позволит Политеху уже с начала учебного года 2026/2027 приступить к реализации новой флагманской программы высшего образования «ТОП-ИТ «ПРО». На эти цели СГТУ получит в 2026 году свыше 38 млн рублей, в 2027 году – 44 млн рублей, в 2028 году – более 113 млн рублей.

Направления «ТОП-ИТ» и «ТОП-ИТ «ПРО» предполагают расширенное взаимодействие с ведущими ИТ-компаниями в рамках образовательного процесса, включают обязательные практики, оплачиваемые стажировки и работу над реальными кейсами.

«Новая победа СГТУ в грантовом конкурсе подтверждает лидирующие позиции нашего университета среди вузов, которые ведут подготовку ИТ-специалистов. Уже с 1 сентября Политех станет единственным в регионе вузом, реализующим сразу две флагманские программы в приоритетной сфере, обозначенной нацпроектом «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Поставлена задача к 2030 году подготовить не менее 3,5 тысяч продвинутых ИТ-разработчиков, и СГТУ вносит свой вклад в её решение. Отличительная особенность передовых программ заключается в том, что подготовка студентов осуществляется совместно с компаниями ИТ-индустрии. Обучающиеся этих направлений уже с первого курса начинают строить свою карьеру, а из стен университета выходят специалистами, готовыми к решению актуальных бизнес-задач», – подчеркнул ректор СГТУ, профессор Сергей Наумов.

Отметим, что в числе ключевых партнёров Политеха – крупнейшие представители российской ИТ-индустрии: СИБИНТЕК-СОФТ, Софтлайн Интеграция, РНТ, Базальт Свободное Программное Обеспечение, Комус-Технологии, Ростелеком Информационные технологии, Доктор Веб, Рексофт, Норникель-Спутник и другие.

До 2030 года вузы-победители отбора привлекут более 3,3 млрд рублей софинансирования со стороны ИТ-компаний. Это почти 50 % от общего объёма грантовой поддержки, что подтверждает высокий интерес бизнеса к развитию отечественного ИТ-образования.