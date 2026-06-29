В Краснопартизанском районе специалисты проверили качество ремонта дороги «Горный - Березово»

В список ремонта 2026 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» включили два последних ненормативных участка а/д «Горный - Березово». Один из них находится в Пугачевском районе, второй – в Краснопартизанском.

Специалисты ГКУ СО «Дирекция дорожного хозяйства» провели контроль качества выполняемых работ в Краснопартизанском районе, отобрали образцы асфальтогранулобетонного и асфальтобетонного слоев, а также встретились с жителями р.п. Горный. «Эта дорога обеспечивает нам выезд на федеральную трассу, по которой мы легко добираемся в ближайший к нам крупный город – Балаково. Мы и на выходные выезжаем туда с детьми, и в будни, к примеру, к узкопрофильным медицинским специалистам» - рассказали местные жители. Кроме того, по ремонтному участку проходит школьный маршрут «Большая Сакма – Горный», расположено несколько сельскохозяйственных предприятий. Несмотря на то, что ремонт ещё не завершен, жители уже отметили, что время, которое они затрачивают на проезд, сократилось в два раза.

На участке автодороги в Краснопартизанском районе – 15,8 км – работы выполнены на 48%. Подрядчик завершил устройство асфальтогранулобетонного слоя и на восьми км уложил первый слой асфальтобетона – выравнивающий. Отобранные в ходе выезда образцы слоев испытают в лаборатории на специальном оборудовании. Готовность второго участка дороги «Горный – Березово» в Пугачевском районе (5,3 км) превышает 60%. Здесь подрядчик завершил устройство двух слоев: асфальтогранулобетонного и асфальтобетонного.