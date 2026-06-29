Саратовцам разъяснили правила установки кондиционеров на фасадах домов

Фасад многоквартирного дома является общим имуществом всех собственников помещений. Это означает, что для установки наружного блока кондиционера может потребоваться получение согласия других жильцов.
Необходимость согласования зависит от нескольких факторов:
Перед началом монтажных работ настоятельно рекомендуется обратиться в свою управляющую организацию или ТСЖ, чтобы уточнить точный порядок действий и избежать штрафов за самовольное переоборудование фасада.
В современных новостройках застройщики часто предусматривают специальные архитектурные корзины или ниши для размещения наружных блоков сплит-систем. Если ваш дом относится к таким, установка должна производиться строго в этих отведённых местах в соответствии с проектом.
Если здание является объектом культурного наследия или расположено в исторической части города, действуют дополнительные ограничения. Установка любого внешнего оборудования на таких объектах требует обязательного согласования с уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия.
Для удобства жителей также напоминаем о новых возможностях взаимодействия с коммунальными службами. С 1 апреля жители могут использовать чат-бот «Госуслуги Дом» в национальном мессенджере «МАХ». Через него можно не только согласовывать установку оборудования, но и передавать показания счётчиков, направлять обращения в управляющую компанию и пользоваться готовыми сценариями для решения бытовых вопросов.
Чат-бот доступен по ссылке: https://max.ru/gosuslugi_dom_bot?start_press.