В Энгельсе открылась выставка «Волга – колыбель традиций»

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В Энгельсской картинной галерее студийцы Школы креативных индустрий города Энгельса представили выставку «Волга – колыбель традиций». Проект приурочен к Году единства народов России и стал частью Всероссийской акции «Ночь музеев». Центральная тема выставки — традиционный костюм как отражение самобытности народов, веками населявших Саратовское Поволжье.

Выставка стала творческим исследованием: обучающиеся изучили архивные материалы, погрузились в историю родного края, чтобы переосмыслить и сохранить его культурное наследие. Результатом стала современная экспозиция, объединившая художественную фотографию и дизайнерские работы. Проект вызвал большой интерес у посетителей «Ночи музеев».

В настоящее время выставка находится в Управлении культуры города Энгельса. Подробнее о проекте можно узнать по ссылке. Работа над сохранением культурного наследия продолжается.