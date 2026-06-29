Роман Бусаргин обсудил меры поддержки участников СВО с главой Комитет семей воинов Отечества Юлией Белеховой

Фото: Правительство Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел встречу с Юлией Белеховой, возглавляющей общероссийскую организацию «Комитет семей воинов Отечества». Ключевыми темами обсуждения стали меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей, а также вопросы адаптации и реабилитации военнослужащих.

"Правительство Саратовской области уделяет огромное внимание проектам и мерам поддержки для участников специальной военной операции и их семей, - подчеркнул Роман Бусаргин. - В связи с этим в Саратовской области действует развитая сеть реабилитационных центров, где с военнослужащими работают квалифицированные медицинские специалисты и психологи. Значительное внимание уделяется физическому восстановлению, для чего привлекаются врачи-реабилитологи и специалисты по адаптивному спорту. Ведущей площадкой для реабилитации стал центр «Кристалл», кураторство над которым осуществляет Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Помещения центра были специально оборудованы для нужд людей с ограниченными возможностями. С момента основания «Кристалл» принял более 450 бойцов. Помимо этого, изучается возможность организации программ семейной реабилитации".

Одним из приоритетных направлений поддержки ветеранов СВО и их семей остается помощь в трудоустройстве и получении новой квалификации. Специализированные службы в кадровых центрах сопровождают военнослужащих и их родственников на всех этапах профессионального развития. Продолжает действовать программа «Наши герои», направленная на поддержку ветеранов, в реализации которой активно задействовано саратовское отделение «Комитета семей воинов Отечества».

Роман Бусаргин выразил благодарность Юлии Белеховой за сотрудничество и внимание к области. Стороны договорились о дальнейшем развитии совместных социальных проектов, направленных на поддержку военнослужащих и сохранение памяти об их подвигах.