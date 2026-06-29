Саратовцам вернули 3 млн рублей за горячую воду

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Саратовцы получили справедливый перерасчет за горячую воду — суммарно жителям региона вернули 3 миллиона рублей за майские начисления. О таком результате доложил губернатор Роман Бусаргин на совещании с правительством и главами районов, состоявшемся 29 июня. По словам главы региона, деньги вернулись в кошельки горожан именно после вмешательства контролирующих органов — Госжилинспекция оперативно отреагировала на многочисленные обращения.

Роман Бусаргин подчеркнул, что соблюдение сроков подачи горячей воды — это прямая зона ответственности как ресурсоснабжающих организаций, так и местных властей. «Жители не должны становиться заложниками чужой халатности. Каждый факт затягивания сроков ремонта или необоснованного отключения коммунальных услуг должен пресекаться, а виновные нести соответствующую ответственность», — заявил губернатор. Власти намерены жестко следить за тем, чтобы подобные нарушения не оставались безнаказанными.

Гражданам напомнили, что при отсутствии горячей воды, задержках с отключениями или сомнительных начислениях можно звонить на прямую линию Госжилинспекции: 8 (8452) 27-54-39. Каждый звонок взяли на контроль, ведь качество коммунальных услуг — это не привилегия, а законное право жителей региона.