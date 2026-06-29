Еще восемь саратовских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Один из них получил высшую оценку по географии, трое — по информатике, четверо — по биологии. Общее число стобалльников в регионе продолжает расти. Выпускники показали высокий уровень знаний и упорство в подготовке к экзаменам.

«Поздравляю вас, дорогие друзья, с выдающимися достижениями! Сто баллов — это свидетельство вашего упорства, таланта и невероятной работоспособности. Вы продемонстрировали высочайший уровень знаний и готовности к покорению новых вершин», — отметил Игорь Молчанов. Он подчеркнул, что регион гордится успехами школьников, их учителей и родителей.

Выпускникам пожелали не останавливаться на достигнутом, смело идти вперед, мечтать и воплощать самые заветные желания. Пусть этот успех станет началом большого и яркого пути.