Журналисты и блогеры Саратовского региона убедились в безопасности Балаковской АЭС в ходе пресс-тура

Фото: БалАЭС

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Предприятия «Росатома» поддерживают политику открытости в области взаимодействия со СМИ и информирования населения.

Фото: БалАЭС

25 июня 2026 г. гостями Балаковской АЭС стали более десятка представителей городских (г. Балаково) и региональных (Саратовская область) средств массовой информации. Журналисты посетили информационный и учебно-тренировочный центры АЭС, машзал энергоблока №4, брызгальные бассейны, подводящие и отводящие каналы водоема-охладителя, специальную пожарно-спасательную часть №23 и войсковую часть №3684.

Темой пресс-тура стала безопасность – эксплуатационная, пожарная и физическая. Гостям представилась возможность не только увидеть промплощадку атомной станции своими глазами, но и запечатлеть лучшие моменты на фото и видео.

Фото: БалАЭС

Начали с машзала четвертого энергоблока. До него вдоль всех действующих энергоблоков журналистов сопроводил начальник турбинного цеха №2 Павел Борисов. Он поделился историческими и техническими фактами об эксплуатации объектов атомной станции, рассказал о рабочем месте машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, о турбинах, эксплуатируемых на Балаковской АЭС, средствах индивидуальной защиты и ответил на вопросы.

Далее гости посетили подводящие и отводящие каналы водоема-охладителя, брызгальные бассейны. Об особенностях эксплуатации гидротехнических сооружений атомной станции рассказал начальник участка наблюдения, контроля и эксплуатации гидротехнических сооружений цеха обеспечивающих систем Анвар Бесшапошников. Затем журналисты попали в надежные руки инструктора учебно-тренировочного центра Юрия Виграненко. Опробовали полномасштабный тренажер блочного щита управления.

Фото: БалАЭС

На территории СПСЧ №23 гостей ждала пожарная спецтехника. Пожарные продемонстрировали сизы и спецодежду, рассказали о современных технологиях пожарной безопасности на Балаковской АЭС. Известно, что спецтехника СПСЧ №23 обладает самыми длинными пожарными лестницами на территории района, личный состав пожарной части также оказывает поддержку городским спасательным формированиям.

«Впервые на атомной станции я побывала еще во время строительства, до пуска первого энергоблока. Папа брал с собой на работу. И вот я здесь как журналист. Посетить брызгальные бассейны – была моя мечта с детства, после того как увидела их фотографию в книге о Балаковской АЭС Ивана Тарана. Получила невероятное удовольствие. Конечно же, выполнила норму по шагам – 20 тысяч точно прошла. Большое впечатление произвел начальник турбинного цеха №2 Павел Борисов. Человек действительно находится на своем месте и может ответить на любой вопрос даже за пределами атомной энергетики. Атомная станция – уникальный, удивительный объект Росатома. Здесь каждый раз узнаешь что-то новое и убеждаешься в безопасности и большом будущем атомной энергетики», – поделилась представитель информационного портала «Go64.ru» Татьяна Инисова.

Фото: БалАЭС

Пресс-туры Балаковской АЭС – проект управления коммуникаций. Таким образом атомная станция поддерживает политику открытости в области взаимодействия со СМИ и информирования населения.

Справка:

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.

Балаковская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в 10 км северо-восточнее г. Балаково Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 г., второй – в 1987, третий – в 1988 и четвертый – в 1993 г. Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.

ИНН 7721632827