«Космос» Академдрамы: между мечтой и реальностью

Фото: Саратовский академический театр драмы

В завершении сезона Саратовский академический театр драмы имени И.А. Слонова порадовал зрителей сразу несколькими премьерными постановками, показам которых предшествовали промо-акции, подогревающие еще больший интерес ценителей искусства. Масштабная и «громкая» «Оттепель», романтичная, красивая и тонкая «Первая любовь» с аншлагом идут на Большой сцене. «Камерный» и стильный спектакль «Космос» режиссера Александра Чеботарева тоже нашел своего зрителя, готового думать, сопереживать, рефлексировать.

Простая история об одинокой женщине, мечтающей о счастье, любви и понимании – далеко не новая тема для спектаклей Малой сцены. Вспомнить хотя бы «Мы живем в чудесное время, Оля!», «Житие Федора Михайловича и Алевтины Павловны, или Жаркое ковидное лето». Происходящее в «Космосе» от начала и до конца соответствует жанру трагикомедии, вызывает смех сквозь слезы. Реальность узнаваема, хотя в ней есть место фантазии и даже мистике. Главная героиня Татьяна Викторовна Гизатуллина в исполнении Екатерины Ледяевой немного блаженная. Ее внутренний мир не умещается в рамки провинциальной Бугульмы, работы в школе и собственной квартиры, поэтому она мечтает, фантазирует. Насколько скучна и однообразна ее жизнь, настолько фееричны сны (сцена свидания с героем Микки Рурка из фильма «Девять с половиной недель» раскрывает натуру Татьяны как нельзя лучше). В ее обыденности – 22 года вдовства и воспитания сына, с которым практически никакой духовной близости и понимания. Преподавание английского в школе с «бонусом» в виде общественной работы. Встречи с неотесанной соседкой Гулей (Дарья Родимова), готовой всегда поддержать разговор о несправедливостях жизни, но и первой же осудить, если попытаешься что-то в этой жизни изменить. Это тот мир, из которого хочется выбраться, ждешь только подходящего случая.

…И он приходит в лице бывшего одноклассника, а ныне космонавта, Героя России Сергея Лысова. Когда-то он был неприметным подростком, предметом насмешек сверстников, поэтому сначала его предстоящий визит, подготовку к которому поручают Татьяне, вызывает раздражение, недоумение, потом все больший интерес. Постепенно воспоминание о том, как Сергей поделился с ней половинкой импортного карандаша, превращается в уверенность, что еще в детстве он полюбил ее, пронес свою любовь через годы и едет в Бугульму именно к ней. В какой-то момент иллюзии достигают того пика, когда их крах может обернуться катастрофой…

Актерский ансамбль в «Космосе», как всегда, на высоте. Екатерина Ледяева воплотила образ еще достаточно молодой по возрасту, но зрелой благодаря всему пережитому женщины, которой уже ничего «не светит» по устоявшимся в ее окружении представлениям. Татьяна Викторовна по ходу действия предстает возвышенной мечтательницей, ворчливой матерью, учителем-энтузиастом, влюбленным в свой предмет и способным увлечь учеников. Но в первую очередь актрисе удается передать внутреннюю метаморфозу, происходящую в ее героине по мере обретения веры в грядущее счастье и осознания любви, зарождающейся в собственном сердце.

Актер Александр Островной воплощает сразу три персонажа, появляющихся в фантазиях героини: Микки Рурка, космонавта Лысова и покойного мужа Ильдара. Очень интересный ход, если учесть, что для жаждущей счастья героини не облик важен, а образ, с которым она находится в бесконечном диалоге. Следует отметить, что в каждом характере Александр убедителен, но особенно ему удается герой-космонавт – благородный красавец в синем комбинезоне, «ожившая» мечта.

Интересны и другие персонажи, которые придают происходящему динамики и действия: учащиеся в исполнении Ильи Ульяничева, Маргариты Медведевой и Павла Пунина, педагоги (Андрей Степанов, Елена Блохина, Игорь Игнатов), которые очень комично, с завидным энтузиазмом принимаются к выполнению очередной «обязаловки» - подготовке ко Дню космонавтики и встрече земляка-космонавта.

Несмотря на камерность сцены и в целом лаконичные декорации, нельзя не отметить, насколько спектакль получился красивым. Игра света (и цвета), иллюзия звездного неба, «звездная пыль», еще более «раскрашивающие» фантазии героини, создают ощущение, что, действительно, смотришь прекрасный сон, настолько восхитительный, но при том реальный, что после пробуждения еще долго находишься под его впечатлением и жалеешь, что так не бывает.

«Космос» из разряда спектаклей, которые не сразу захочешь пересмотреть из-за поднимаемой непростой темы, однако мысленно возвращаешься к ним снова и снова. И он точно из тех, что должен остаться в репертуаре как можно дольше.