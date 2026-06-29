Эксперт ПИУ РАНХиГС о среднем профессиональном образовании как о стратегическом драйвере рынка труда

Erid.2W5zFG5zi49

В системе среднего профессионального образования России наблюдается настоящий бум. В колледжи поступают порядка 65% учеников после 9 класса, после 11 класса — порядка 12%, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Министр отметил, что колледжи сегодня активно развиваются: появляется новое оборудование, реализуется проект «Профессионалитет», который дает возможность получить несколько востребованных специальностей с гарантированным трудоустройством и хорошей зарплатой. По его словам, колледжи перестали восприниматься как «запасной вариант» для тех, кто не поступил в вузы, а стали осознанным выбором школьников.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, декан факультета среднего профессионального образования Елена Такишина отмечает: «На фоне структурной перестройки экономики и ориентации на достижение технологического суверенитета ключевым ограничителем роста стал жесткий дефицит квалифицированных рабочих и технических кадров. Государство прикладывает значительные усилия, чтобы сократить этот дефицит за счет увеличения размера финансирования, в том числе бюджетных мест, привлечения софинансирования со стороны реального сектора экономики, популяризации системы СПО и т.д., так как именно быстрый выход молодых специалистов на рынок труда позволит сократить уровень молодежной безработицы и сгладить дефицит кадров в промышленности.

Система СПО сегодня трансформировалась из социальной ниши в стратегический драйвер рынка труда, о чем свидетельствуют данные официальной статистики. По официальным данным 65% выпускников 9-х классов и 12% выпускников 11-х классов выбирают при построении своей образовательной траектории среднее профессиональное образование. Причинами такого выбора являются: ускоренный выход на рынок труда, высокий уровень заработной платы, гарантированное трудоустройство, более высокая доступность платного образования за счет более низкой цены и короткого срока обучения по сравнению с высшим образованием, практикоориентированность образования, гибкость образовательной траектории.

Для многих абитуриентов среднее профессиональное образование перестало быть «запасным вариантом» или способом избежать ЕГЭ, а стало фундаментом построения профессиональной и/или образовательной траектории. Наиболее рациональной стала модель поведения «школьник — колледж — быстрая монетизация навыков (рыночный заработок) — осознанное высшее образование (при необходимости)».

Огромный вклад в развитие системы СПО и насыщение рынка труда востребованными специалистами вносит федеральный проект «Профессионалитет», который является ядром качественных изменений, что обусловлено значительными инвестициями в инфраструктуру за счет софинансирования государства и реального сектора экономики, синхронизацией образовательных программ, направленных на интенсификацию обучения без потери качества, гарантией трудоустройства, повышением роли работодателя в реализации образовательных программ.

Система среднего профессионального образования в РФ стала стратегическим драйвером экономики, превратившись из «запасного варианта» в осознанный выбор молодежи, что ставит перед ней задачу обеспечения высокого качества образования в условиях лавинообразного роста контингента студентов и необходимости гибкой актуализации программ под запросы индустриальных партнеров».

Реклама. ИНН 7729050901