В Саратове член ТИК попался на агитации за коммунистов

Председатель Общественной палаты Саратовской области, руководитель Регионального общественного штаба по общественному контролю и наблюдению на выборах (Штаб) Борис Шинчук:

Член Волжской территориальной избирательной комиссии от партии КПРФ Василий Сафронов открыто агитирует за коммунистов. При этом молодой человек заранее заявляет о мнимых нарушениях при подсчете голосов.

Если посмотреть сложившуюся практику, то как раз представители оппозиционных партий и кандидатов нередко пренебрегают законом и нарушают выборные ограничения. Действия Василия Сафонова хороший тому пример.

В его достаточно пространном посте в официальном аккаунте заранее ставится под сомнение легитимность голосования на участках в дни выборов. Отмечу, весьма странная позиция для человека, который сам по сути уполномочен быть одним из организаторов голосования на участках Волжской территориальной избирательной комиссии.

Юный коммунист настаивает на тотальном контроле: вопросы безопасности и организации удобства выборного процесса для граждан для него не важны. При этом он фактически дискредитирует сотни людей, привлеченных в качестве наблюдателей на выборах от любой другой организации. Напомню, все они проходят обучение и лишь после этого допускаются к работе.

По мнению, представителя коммунистов всё плохо. И помещения слишком просторные – нет стен да запоров. Голосовать можно, когда хочешь, а не в строго отведенное время. Видимо, он бы предпочел видеть давку и очереди на избирательных участках. Люди приходят голосовать, когда им удобно, а у него ностальгия по коммунистической обязаловке.

При этом собственные нарушения для некоторых мнимых оппозиционеров остаются позволительными. Подобное поведение члена ТИК противоречит не только моральным нормам, но и закону.