Саратовский регоператор: садовые и гаражные товарищества имеют последнюю возможность избежать начисленных пени

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В Саратовской области 30 июня завершается акция «На грядку – без пени», которая проводится региональным оператором по обращению с ТКО для садовых товариществ и гаражных кооперативов. СНТ и ГСК, желающие избежать оплаты начисленных пени за несвоевременную оплату коммунальной услуги, имеют последнюю возможность принять в ней участие.

Для этого товариществам нужно погасить сумму основного долга либо заключить соглашение о рассрочке платежей, а также подключить личный кабинет юридического лица по ссылке https://64.citymatic.ru/ в разделе «Юрлицам». Также участники акции должны иметь подписанный с саратовским регоператором договор на услугу по обращению с ТКО или заключить его за время действия акции. Предложение не распространяется на СНТ и ГСК, чья задолженность уже подтверждена судебным решением.

Напомним, по итогам проведения акции будут определены победители в каждой группе участников (отдельно среди СНТ и отдельно среди ГСК). Все они получат ценные призы, полезные для всех членов товариществ.

Подробная информация об акции «На грядку - без пени» размещена на официальном сайте саратовского регоператора в разделе «Документы» https://64.citymatic.ru/documents. Также дополнительную консультацию можно получить в контакт-центре по тел.: 8 (8452) 25-64-90.