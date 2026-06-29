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НовостиОбщество29 июня 2026 9:46

Минцифры Саратовской области поздравило учащихся Аркадакского района

Источник:kp.ru
Фото: Минцифры Саратовской области

Фото: Минцифры Саратовской области

В Аркадаке, на бульваре Культуры, прошло ежегодное торжественное мероприятие для выпускников одиннадцатых классов со всего района.

Среди почетных гостей, разделивших этот знаменательный день и обратившихся к выпускникам с напутственными словами, были депутат Саратовской областной Думы Василий Кравцов, глава Аркадакского района Николай Луньков и советник главы регионального министерства цифрового развития и связи Кирилл Чернышов.

Период школы и экзаменов для юных аркадакцев завершен. Впереди их ждет новый, захватывающий этап жизни, полный возможностей.

Пусть полученные в школе знания послужат им надежной опорой, а современные технологии и обширные цифровые ресурсы станут верными помощниками в реализации самых амбициозных планов.