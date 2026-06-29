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Делегация, возглавляемая главой областного министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаилом Бутылкиным, провела инспекцию хода строительства на объектах водоканала в Саратове.

Данные работы осуществляются в рамках второй фазы обширной инициативы, запущенной губернатором Романом Бусаргиным.

В Саратове комиссия оценила прогресс работ по реконструкции водопроводных сетей

Представители комиссии изучили места проведения работ на улицах Южная, Пристанская, Бахметьевская и проезде Энтузиастов. Министр акцентировал внимание на объектах, расположенных в центральной части города. Он настоятельно рекомендовал исполнителям работ принять все меры для сокращения неудобств, испытываемых местными жителями, как проживающими вблизи стройплощадок, так и проходящими или проезжающими через эти территории.

Согласно информации, новый этап программы предполагает капитальное обновление 28 крупных участков. Финансирование мероприятий осуществляется, в том числе, за счет средств федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», предложенного Президентом Владимиром Путиным.