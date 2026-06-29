Саратовские студенты заняли третье место на «Российской студенческой весне»

Фото: Правительство Саратовской области

Студенты из Саратовского региона заняли призовое третье место на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна».

Творческий коллектив Саратовской области получил бронзовые награды на XXXIV фестивале, который состоялся в городе Красноярск.

Особенно отличилась Влада Киселева, студентка из этого же региона. Она одержала победу, завоевав главную награду — Гран-при — в категории «Медиа».

Губернатор Роман Бусаргин направил поздравления участникам, подчеркнув высокий уровень конкуренции на мероприятии. В этом году фестиваль собрал внушительное количество участников — более трех тысяч студентов из разных уголков России. Они представили на суд жюри более одной тысячи творческих работ, демонстрируя богатый потенциал молодежи.