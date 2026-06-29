В Саратове экс-сожитель угрожал возлюбленной убить ее граблями

Женщина, проживающая в поселке Тепличный, обратилась в отделение полиции с заявлением. Она сообщила, что 25 июня ее экс-сожитель, находясь в ее жилище, угрожал расправиться с ней, размахивая садовым инструментом – граблями.

В результате предпринятых розыскных действий, участковый уполномоченный доставил в местное отделение полиции 54-летнего мужчину, уроженца Гагаринского района. Задержанный, ранее имевший проблемы с законом, объяснил свой поступок подозрениями в том, что его бывшая спутница завела новые отношения, и он решил разобраться в ситуации.

По данному факту инициировано уголовное производство согласно части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигуранта применена мера пресечения в виде запрета на выезд и обязательства вести себя соответствующим образом.