На Всероссийской детской Фольклориаде прозвучали песни Саратовской губернии

Фото: Минкультуры Саратовской области

С 23 по 27 июня в Башкортостане прогремел III Всероссийский детский праздник фольклора, посвященный Году единства народов России. Этот грандиозный слет собрал более тысячи юных талантов из 78 регионов страны, демонстрируя необъятную палитру народного искусства.

Инициатором события выступила программа «Детям — народное творчество», реализованная при поддержке Министерства культуры РФ. Фестиваль призван способствовать сохранению и распространению национальных художественных обычаев, давая подрастающему поколению возможность прикоснуться к своим истокам и осмыслить ценность культурного наследия.

Программа мероприятия включала концерты, обучающие мастер-классы и вдохновляющие творческие беседы, что позволило создать динамичное и захватывающее событие, не оставлявшее равнодушным никого из присутствующих. Публика высоко оценила артистизм исполнителей, эмоциональность номеров и безупречную организацию.

Честь Саратовской области отстаивал ансамбль «КрАсота» из Музыкально-эстетического лицея имени А.Г. Шнитке под руководством Юлии Сергеевны Мелконьян. Их выступление стало одним из самых запоминающихся моментов форума, вызвав восторженный отклик зрителей и подарив им незабываемые положительные эмоции.