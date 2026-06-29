Минтруд предоставил право на льготный проезд 26 категориям жителей Саратова

Представители Министерства труда и социальной защиты населения Саратовской области выступили с разъяснениями по поводу предоставления льгот на проезд в общественном транспорте.

По данным, озвученным ведомством, льготный проезд в Саратовской области доступен для 26 категорий граждан. Среди них — инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, труженики тыла, реабилитированные лица, жертвы политических репрессий и ветераны труда.

В министерстве особо отметили, что пенсионеры не являются отдельной льготной категорией. Однако в Саратове действует транспортная карта «Поехали», дающая пенсионерам право на проезд по льготному тарифу.