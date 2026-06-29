Предприятие из Балаково намерено привлечь грантовое финансирование

Фото: Мининвест Саратовской области

При Корпорации развития Саратовской области активно функционирует Проектный офис инжиниринга и инноваций. Перед ним стоит задача содействовать региональным производственным фирмам в получении государственной помощи, участии в конкурсных отборах на гранты и налаживании партнерских связей с крупными потребителями.

«Мы стремимся к тому, чтобы местные производители были осведомлены о доступных механизмах поддержки и эффективно ими пользовались. Именно для этой цели и был создан Проектный офис инжиниринга и инноваций — для привлечения дополнительного финансирования под их научно-технические разработки», — подчеркнул министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко.

Недавно прошла рабочая встреча с представителями ООО «Балаково Карбон Продакшн» из Балаково. Указанная компания, ведущая деятельность с 2007 года, специализируется на производстве углеродных волокон и композитов. Их продукция создается по уникальной запатентованной методике, включая использование многослойных углеродных нанотрубок.

Сотрудники Корпорации развития предоставили детальные консультации руководству компании по условиям получения государственной поддержки через Центр поддержки инжиниринга и инноваций (ЦПИИ). Этот центр призван помогать российским технологическим компаниям в адаптации их изделий к требованиям крупных промышленных объединений.

«Компания планирует подать заявку на грант от ЦПИИ для своего инвестиционного проекта. Корпорация развития обеспечит всестороннее сопровождение предприятия на всех этапах его взаимодействия с Центром», — сообщил директор Корпорации развития Александр Храпугин.