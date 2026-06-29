Роман Бусаргин предложил депутатам Вольского МР уволить главу района Сафонова

Фото: Правительство Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предложил депутатам рассмотреть вопрос об увольнении главы Вольского муниципального района Сергея Сафонова из-за многочисленных жалоб населения.

На заседании муниципального собрания глава региона указал на неэффективную работу органов местного самоуправления. Основные претензии со стороны жителей касаются как нерешённых социальных вопросов, так и провала в реализации ключевых проектов развития.

Бусаргин призвал к более тесному взаимодействию власти с жителями и выразил уверенность, что депутаты поддержат его инициативу по повышению ответственности местного руководства.