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НовостиОбщество29 июня 2026 8:21

Роман Бусаргин предложил депутатам Вольского МР уволить главу района Сафонова

В Саратовской области инициирована отставка главы Вольского района
Источник:kp.ru
Фото: Правительство Саратовской области

Фото: Правительство Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предложил депутатам рассмотреть вопрос об увольнении главы Вольского муниципального района Сергея Сафонова из-за многочисленных жалоб населения.

На заседании муниципального собрания глава региона указал на неэффективную работу органов местного самоуправления. Основные претензии со стороны жителей касаются как нерешённых социальных вопросов, так и провала в реализации ключевых проектов развития.

Бусаргин призвал к более тесному взаимодействию власти с жителями и выразил уверенность, что депутаты поддержат его инициативу по повышению ответственности местного руководства.