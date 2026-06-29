Юбилейный международный инклюзивный форум «Территория Ритма» пройдет в Солнечногорске

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С 14 по 17 августа 2026 года на федеральной площадке Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске пройдет юбилейный международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма». Это мероприятие, которое объединяет участников из более чем 70 регионов России, стран СНГ и Республики Абхазия, включая людей с инвалидностью, станет знаковым событием в сфере социального лидерства и предпринимательства.

Форум «Территория Ритма» представляет собой уникальную платформу для развития лидерских, командных и управленческих навыков. Участники будут работать над созданием социально значимых проектов, которые смогут быть масштабированы в их регионах. Программа форума включает пять тематических треков:

Заявки на участие в форуме принимаются до 1 июля 2026 года. Для регистрации необходимо посетить сайт территорияритма.рф. Форум обещает стать важной вехой в развитии инклюзивного лидерства и социального предпринимательства, предоставляя участникам уникальные возможности для обучения и обмена опытом.

Юбилейная «Территория Ритма» — это не просто форум, а пространство для вдохновения и создания новых идей, которые помогут изменить общество к лучшему. Мы ждем всех, кто готов стать частью этого важного события и внести свой вклад в развитие социальной сферы.