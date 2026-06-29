Школа креативных индустрий Энгельса представила выставку «Волга – колыбель традиций»

Фото: МинИнформ 64 Z

В Энгельсской картинной галерее в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» студийцы ШКИ города Энгельса представили выставку «Волга – колыбель традиций», посвященную культурному наследию Саратовского Поволжья. Выставка приурочена к Году единства народов России.

Центральная тема выставки — традиционный костюм как отражение самобытности народов, на протяжении веков населявших регион. Проект стал творческим исследованием, изучая особенности национальных традиций в архивных материалах, обучающиеся погрузились в историю родного края, стремясь переосмыслить и сохранить его богатое культурное наследие. Результатом исследования стала современная экспозиция, объединившая художественную фотографию и дизайнерские работы.

Выставка вызвала большой интерес у посетителей «Ночи музеев», а сейчас находится в Управлении культуры города Энгельса.

Подробнее о проекте — по ссылке https://xn--80aefqhcbdcbwkes3aoc8g3ck2d.xn--p1ai/ski/projects/v-engelse-otkrylas-vystavka-volga-kolybel-traditsiy/

Министерство культуры Саратовской области