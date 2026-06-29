Саратовцы успешно выступили на XXXIV «Российской студенческой весне»

Фото: Правительство Саратовской области

Молодые таланты из Саратова успешно выступили на XXXIV «Российской студенческой весне», финал которой состоялся в Красноярске, заняв третью ступень пьедестала. Помимо этого, представительница нашего региона Влада Киселева сумела покорить жюри и завоевать главный приз — гран-при в категории «медиа».

Губернатор области Роман Бусаргин обратился к ребятам с теплыми словами и поздравил их с этим высоким достижением. Борьба за победу оказалась крайне напряженной: масштабный фестиваль объединил более 3000 участников со всей страны. Конкурсантам предстояло продемонстрировать профессиональному жюри свыше 1000 творческих номеров и проектов.