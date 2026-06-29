В саратовском правительстве обсудили политику в сфере межнациональных отношений

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В администрации региона прошло координационное собрание, в рамках которого подняли темы выполнения государственного курса в сфере межнациональных отношений.

Заседание, прошедшее в стенах областного Правительства, вел заместитель губернатора, возглавляющий аппарат главы региона, Михаил Исаев. В числе участников дискуссии присутствовали представитель федерального надзора в Саратовской области Людмила Борисова и заместитель прокурора региона Дмитрий Симанович. Центральной темой стало практическое воплощение Стратегии государственной национальной политики РФ, рассчитанной на период до 2036 года.

В ходе открытия Михаил Исаев подчеркнул, что данный стратегический документ является ключевым ориентиром для властных структур и общественных институтов. Он ориентирован на консолидацию многонационального населения страны и формирование общероссийского гражданского самосознания, не умаляя при этом уникальности культур и языков различных народов. Вице-губернатор особо выделил необходимость слаженной работы различных ведомств совместно с вузами, учреждениями культуры и некоммерческим сектором.

Главный доклад касательно ситуации в сфере межэтнических и религиозных контактов представил глава профильного министерства Александр Милованов. Он осветил текущую деятельность по укреплению гражданского единства и стабилизации отношений, акцентировав внимание на превентивных мерах, реализуемых на межведомственном уровне при поддержке общественников, включая районы с плотным проживанием нацменьшинств.

Дмитрий Ефимов, замначальника Центра «Э» при ГУ МВД по Саратовской области, доложил о прогрессе в реализации плана мероприятий по гармонизации межнационального взаимодействия и вкладе силовиков в исполнение Стратегии.

Также перед участниками выступили военком Ленинского и Гагаринского районов Саратова Олег Тараненко и руководитель регионального УФССП Илья Решетняк. Они рассказали о специфике работы своих ведомств в контексте реализации госполитики и усилиях по налаживанию диалога в этноконфессиональной сфере.

В процессе обсуждения докладчики детально разобрали острые вопросы предотвращения конфликтов и налаживания конструктивного общения между различными этносами.

Завершилось совещание утверждением списка поручений, цель которых — создать комфортную среду для межнационального общения, улучшить координацию между ведомствами и повысить результативность профилактической работы.

Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области