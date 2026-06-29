Роман Пантелеев назначен прокурором Саратовской области

Фото: Прокуратура Амурской области

Роман Пантелеев получил назначение на пост прокурора Саратовской области по распоряжению главы государства. Его полномочия рассчитаны на пятилетний период.

Это изменение в кадровой политике опубликовано на интернет-ресурсе президентской администрации. Оно означает смену руководства: Сергей Филипенко, возглавлявший надзорное ведомство региона на протяжении десяти лет (с 2016 года), переводится на аналогичную должность в Воронежскую область.

До своего нового назначения Пантелеев занимал кресло руководителя прокуратуры Амурской области, где он работал с 2023 года.