Саратовская набережная: финишная прямая строительства и перспективы развития

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

В Саратове близится к завершению грандиозный проект по созданию новой набережной, которая претендует на звание самой протяженной на Волге. Ожидается, что строительные работы будут полностью завершены к середине июля 2026 года, а ее длина достигнет примерно 8 километров, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Ключевые этапы строительных работ

В настоящее время строители активно трудятся на участке от моста Саратов-Энгельс до зоны отдыха в Затоне. Предыдущие этапы включали значительные работы по укреплению береговой линии и увеличению ширины набережной. Вячеслав Володин подчеркнул, что по окончании всех работ набережная не только установит рекорд по протяженности, но и превратится в современное общественное пространство, идеально подходящее для отдыха саратовцев и приезжих.

Расширение функционала для досуга

Данный проект предусматривает обустройство разнообразных зон для отдыха, в том числе игровых площадок для детей, спортивных зон и скейт-парка. Это позволит значительно улучшить городскую среду и предоставит жителям дополнительные варианты проведения свободного времени. В перспективе намечено благоустройство прилегающих территорий, что создаст комфортные условия как для семей с детьми, так и для любителей активного отдыха.

Итоги и значение проекта

Строительство новой набережной является важным этапом в развитии городской инфраструктуры Саратова и повышении его привлекательности как места для жизни и туризма. Проект, получивший поддержку Вячеслава Володина, обещает стать знаковым событием для региона, привлекая интерес как местных жителей, так и гостей города.