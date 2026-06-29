Музыка Пахмутовой прозвучит в Саратовской филармонии в исполнении оркестра «Волга-Бэнд»

Фото: Саратовская областная филармония

22 августа в 18:00 Саратовская областная филармония приглашает в мир мелодий, которые знает вся страна. В этот вечер Концертный оркестр духовых инструментов «Волга-Бэнд» подарит программу, посвященную творчеству легендарной Александры Пахмутовой.

Вас ждет не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие от всемирно известных хитов до инструментальных шедевров в ярком духовом звучании.

Художественный руководитель и главный дирижёр — Денис Марьев.

Солисты:

Ирина Левина

Андрей Медведев

Владимир Сырых

Дмитрий Атаманов

Ведущая — Елена Пономарева

Когда: 22 АВГУСТА | 18:00

Билеты: https://clck.ru/3UPBAN