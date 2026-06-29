Музыка Пахмутовой прозвучит в Саратовской филармонии в исполнении оркестра «Волга-Бэнд»

22 августа в 18:00 Саратовская областная филармония приглашает в мир мелодий, которые знает вся страна. В этот вечер Концертный оркестр духовых инструментов «Волга-Бэнд» подарит программу, посвященную творчеству легендарной Александры Пахмутовой.
Вас ждет не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие от всемирно известных хитов до инструментальных шедевров в ярком духовом звучании.
Художественный руководитель и главный дирижёр — Денис Марьев.
Солисты:
Ирина Левина
Андрей Медведев
Владимир Сырых
Дмитрий Атаманов
Ведущая — Елена Пономарева
Когда: 22 АВГУСТА | 18:00
Билеты: https://clck.ru/3UPBAN