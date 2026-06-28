В Энгельсском районе открыли памятник преподобному Сергию Радонежскому

В посёлке Новопушкинское Энгельсского района Саратовской области состоялось торжественное открытие и освящение памятника преподобному Сергию Радонежскому. Церемонию провёл епископ Покровский и Новоузенский Феодор. На мероприятии присутствовали местные жители, представители власти и духовенства. Памятник стал новым духовным символом посёлка и местом притяжения для верующих.

Глава Энгельсского района Максим Леонов отметил, что новый монумент символизирует преемственность поколений и служит напоминанием о вечных ценностях. Он выразил уверенность, что памятник будет вдохновлять местных жителей на добрые поступки и укреплять их духовные ориентиры. Инициатива установки памятника нашла широкий отклик среди жителей и гостей района.

Появление монумента стало возможным благодаря инициативе социально-ответственного бизнеса и активному участию местного жителя Сергея Иванова. В церемонии также приняли участие представители администрации и духовенства.