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НовостиОбщество28 июня 2026 17:41

В Энгельсском районе открыли памятник преподобному Сергию Радонежскому

В Саратовской области почтили память русского святого
Источник:kp.ru

В посёлке Новопушкинское Энгельсского района Саратовской области состоялось торжественное открытие и освящение памятника преподобному Сергию Радонежскому. Церемонию провёл епископ Покровский и Новоузенский Феодор. На мероприятии присутствовали местные жители, представители власти и духовенства. Памятник стал новым духовным символом посёлка и местом притяжения для верующих.

Глава Энгельсского района Максим Леонов отметил, что новый монумент символизирует преемственность поколений и служит напоминанием о вечных ценностях. Он выразил уверенность, что памятник будет вдохновлять местных жителей на добрые поступки и укреплять их духовные ориентиры. Инициатива установки памятника нашла широкий отклик среди жителей и гостей района.

Появление монумента стало возможным благодаря инициативе социально-ответственного бизнеса и активному участию местного жителя Сергея Иванова. В церемонии также приняли участие представители администрации и духовенства.