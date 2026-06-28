Панков: Президент отметил работу партии для развития нашей страны

Депутат Госдумы Николай Панков принимает участие в работе XXIII Съезда Всероссийской политический партии «Единая Россия».

«В своём выступлении на съезде «Единой России» Президент Владимир Путин сказал о главном. Никакое внешнее давление не помешает нашей стране успешно решать вопросы развития. Все социальные обязательства перед нашими гражданами всегда выполнялись и будут выполняться.

Большая ответственность за решение государственных задач лежит на партии. Поэтому важно постоянно встречаться с людьми, вникать в их проблемы и отрабатывать их наказы в народную программу «Единой России». Отмечу, об этом говорили и на встречах с партийцами в районах нашей области. Первичные и местные отделения активно занимаются сбором предложений от жителей. Партия не словами и обещаниями, а конкретными делами должна заслужить доверие людей», - подчеркнул Панков в своем канале в мессенджере «Макс».