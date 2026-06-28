62 тысячи мальков стерляди выпустили в Волгу у Саратова

В акваторию Волги в черте Саратова выпустили 62 тысячи мальков стерляди. Мероприятие прошло 28 июня по инициативе МУПП «Саратовводоканал» в рамках госконтракта на искусственное воспроизводство рыбных ресурсов. Средний вес каждой особи — 3 грамма. Выпуск проведён для восстановления и поддержания экосистемы реки.

В мэрии отметили, что зарыбление — важная часть сохранения биоресурсов Волги и пополнения рыбных запасов региона. Это не разовая акция: до конца года «Саратовводоканал» планирует выпустить ещё 167 тысяч мальков сазана.

Экология Волги остаётся в фокусе внимания города. Маленькая стерлядь — большой вклад в будущее реки.